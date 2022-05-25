27 دولة.. الداخلية تختتم فعاليات ورشة عمل مع الإنتربول عن التصدى للإرهاب

وذلك خلال الفترة من 23- 25/5/2022 بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية فى 27 دولة فضلاً عن مصر وهى ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية– الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك بمشاركة خبراء عدد 6 منظمات دولية وإقليمية وهى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الاتحاد الأوروبى – مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل "G5"، وذلك انطلاقاً من الدور المصرى المحورى فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.
وقد انتهت أعمال وفعاليات ورشة العمل إلى عدة توصيات أبرزها تشجيع استمرار التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب- استمرار جهود مكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لإرتكاب الأعمال الإرهابية - تعزيز التعاون والتنسيق لتبادل الخبرات فى مجالات مكافحة الإرهاب.
وقد شهدت فعاليات ورشة العمل إشادة أعضاء وفود الدول والمنظمات المشاركة بالجهود التنظيمية والأبعاد الموضوعية للفعالية، كما طالبوا بالاستمرار فى تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعماً لجهود التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالمنظمة.
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