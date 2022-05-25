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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700056/ست-الكل-اللي-مفيش-منها-هكذا-احتفلت-أيتن-بعيد-ميلاد-شقيقتها-وفاء-عامر

حرصت الفنانة المصرية أيتن عامر على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى وفاء عامر الذي يحل اليوم الأربعاء 25 مايو.

دوت الخليج يرصد تهنئة أيتن عامر لشقيقتها وفاء عامر بعيد ميلادها.

أيتن عامر رفقة شقيقتها وفاء

نشرت عامر صورة مجمعة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا ست الكل ياللي مفيش منك".

أيتن عامر تطرح خطافة الرجالة

على الصعيد الآخر، طرحت أيتن عامر أحدث أعمالها الغنائية خلال الفترة القليلة الماضيى وتحمل الأغنية اسم "خطافة الرجالة".

وتعاونت أيتن عامر في أغنية “خطافة الرجالة” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، والملحن أحمد مصطفى نيس، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت زووم، وعازف الجيتار أحمد حسين، وعازف الإيقاع ماجد الصواف، وتقول كلمات الأغنية:

عامله love على صورته وانا حبيبته ومش هقف اتفرج

وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج يانهار ابيض كده مش فايت انا قلبي مولع نار شايط

بقى بيني وبينها انا تار بايت دي ماتعرفنيش ودي قلة ذوق كده مش طالبه بزياده لطافه

دي عميت في عينيها العيب فيها ولا انا شفافة انا موتي وسمي اللي قافلني بتبص في وشي وتحضني

ومن ضهري بتلعب وتخوني وكله على مفيش

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها

اللي تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها

اللي تقربله الله يعينها جمهوري كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة

ولا عاش ولا كان اللي يقرب من حد بحبه ده انا اصلي قعدت لما دخلت وربعت في قلبه

دورها في حياته يا دوب مشهد وانا بطلة فيلمه الناس تشهد

وما كنتش احب هتتعقد بس اعمل ايه عينك يدب فيها رصاصة رايحة جايه عليه رايحة جايه عليه زي ما بيقولوا عنيها فيه تقول hahaaa عماله تلفي وبتحاولي وتقولي لا ذوقي ولا ستايلي واتاريكي عماله تتحايلي عشان تشوفيه

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللي تقربله الله يعينها

مش هسكت ولا هقف اتفرج

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللي تقربله الله يعينها جمهوري كبير يملى مدرج