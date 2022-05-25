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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700051/محافظ-كفر-الشيخ-ونائبه-ونقيب-معلمي-مصر-يكرمون-الرواد-والمعلمين-المثاليين

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وأحمد الشربيني وكيل النقابة العامة ، ونقيب المعلمين بكفر الشيخ،رواد العمل النقابي كما كرموا المعلمين المثاليين في اللجان النقابية بيلا والحامول وبلطيم وقلين وبندر كفر الشيخ، وبمركز كفر الشيخ، وتفقد المحافظ ونائب محافظ كفر الشيخ، ونقيب المعلمين، أقسام مركز طبي بمبنى النقابة، كما كرمت النقابة محافظ كفر الشيخ، ونائبه.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشرفه ويسعده حضور هذه المناسبة وسط روابط التنمية في بناء مصر الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بناء جمهورية ثانية، موجها رسالته للمعلمين بأنه عليهم دائماَ ببناء جيل حديث يساعد في بناء مصر، وتطوير منظومة التعليم للأفضل، حيث ان الأم والبديل للأسرة هما المعلم والمعلمة، مثمناً دور نقابة المعلمين ، في دعم حاملي مشاعل المعرفة ومربي الأجيال، وتقديم امتيازات لهم ولأسرهم خاصة الاهتمام بالجانب الصحي للمعلمين.

وصرح خلف الزناتى ، بأن المركز يعد صرحا طبيا كبيرا سيحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك استكمالا لمسيرة العطاء التي تقدمها النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ ، بما يخدم معلمي المحافظة وأسرهم.

جاء ذلك بحضور السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والعميد أحمد عماره، المستشار العسكري، وإبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، ومحمد عبدالله الأمين، العام لنقابة المعلمين، وحامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، وعادل حاجه ،الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين، والدكتور محمد عبدالله ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات النقابية والتعليمية والتنفيذية والشعبية.

تم إنشاء المركز لخدمة معلمي كفر الشيخ

وقال أحمد الشربينى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، أن المركز تم إنشاؤه لخدمة معلمي كفر الشيخ وأسرهم، وذلك تقديرا لدور وجهود المعلم في تنشئة الأجيال القادرة على بناء المستقبل، مؤكداً على دور النقابة في توفير العديد من الانشطة للمعلمين سواء بمصيف بلطيم، والخدمات الصحية، و مساهمات نقدية تصرف للحالات التي يتم علاجها بالمستشفيات الخاصة، وصرف مساهمات نقدية ربع سنوية لحالات الأمراض المزمنة المستعصية والمكلفة مادياً.