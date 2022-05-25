انت الان تتابع تفاصيل خبر الثانوية الأزهرية 2022.. رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700050/الثانوية-الأزهرية-2022-رابط-الاستعلام-عن-أرقام-الجلوس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أرقام جلوس طلاب وطالبات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، عبر البوابة الإلكترونية للأزهرية الشريف.

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وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالرقم القومي عبر الرابط التالي

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، في الرابع من يونيو الجاري، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وعقد الدكتور سمير أبوالخير، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية للاطمئنان على استعداد معاهد المنطقة لاستقبال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، التي تبدأ الأربعاء المقبل.

واستعرض ابوالخير، الخطوات والإجراءات التي نفذتها الإدارات التعليمية لتجهيز مقار اللجان وتأمينها، وفق الضوابط والتعليمات الواردة من فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب، وكافة سبل الراحة لهم، و ضرورة تنظيف وتعقيم المباني وأماكن لجان الطلاب بشكل دوري، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها، والتباعد بين الطلاب فى اللجان، وارتداء الكمامات لجميع القائمين على العملية التعليمية بشكل دائم، حفاظا على سلامة وأرواح جميع الطلاب والعاملين.

وأكد على مخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، مع عدم الدخول بأجهزة المحمول وعدم دخول أي أحد آیا كان دون مأمورية موجهة للمعهد.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية

يشار إلى أن الامتحانات تبدأ يوم السبت 4 يونيو المقبل، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الاضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

كما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الادبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.

على جانب آخر، أعلن الجامع الأزهر، فتح باب التقديم في رواق الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن للكبار بالعلوم العربية والشرعية، في جميع محافظات مصر؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي أتاحها لجميع الأعمار والفئات بالمجان بالكامل، حسب شروط التسجيل المعلنة من الأزهر الشريف.

ووضع الأزهر الشريف عدة شروط للالتحاق برواق الأزهر لتحفيظ الكبار 2022، وتفاصيل الرواق بمختلف المحافظات، وخطوات التسجيل والبيانات المطلوبة من خلال رابط التسجيل، في المدة من 10 مايو وحتى 25 مايو 2022.