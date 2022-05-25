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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700045/قيادي-بحزب-الشعب-الجمهوري--الرئيس-السيسي-صوت-أفريقيا-في- العالم

أشاد المهندس يوسف رشدان، القيادي بحزب الشعب الجمهوري أمين عام الإعلام و التثقيف بأمانة القاهرة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو صوت أفريقيا في العالم والمدافع الأول عن شعوبها في المحافل الدولية.

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قيادي بحزب الشعب الجمهوري : الرئيس السيسي صوت أفريقيا في العالم

وشدد رشدان علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتم منذ توليه الحكم بالبعد الأفريقي لمصر مع دول الجوار ودول حوض نهر النيل وكافة الدول الأفريقية، وعمل على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون في العديد من المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري، لافتًا إلى أن السيسى أعاد مصر إلى حضن أفريقيا بعد توتر العلاقات منذ محاولة اغتيال حسني مبارك في 1995.

وقال “القيادي بحزب الشعب الجمهوري” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد دور مصر فى افريقيا فى كافة المجالات سواء الاقتصادية والسياسية والامنية والصحية وباتت مصر تدعم لأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.

كان السيسي قد وجه كلمة لجميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

وقال: هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا.

وفي هذه المناسبة، أؤكد أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.

وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار.