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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700044/مقتل-سائق-توكتوك-علي-يد-فتاة-تحمل-جنسية-أجنبية

تستمع جهات التحقيق لفتاة تحمل الجنسية الصومالية، متهمة بقتل سائق توكتوك، بعدما قامت باستخدام سكين، في مدينة 6 أكتوبر.

دوت الخليج

البداية كانت عندما أقدمت فتاة في العقد الثاني من عمرها تحمل الجنسية الصومالية، والتي جاءت إلي مصر لإيجاد فرصة تعليم أفضل، واستقلت التوكتوك من أحدي الشاوارع بندينة 6 أكتوبر، وقام السائق بالتوجه بها إلي مكان خال من البشر، وأخرج من جيبه سكين وأجبرها علي النزول، ثم قام بالتهجم عليها وترك السلاح الأبيض بجواره علي الأرض حتي تمكنت من الإمساك بها وطعنته في رقبته وظهرة وتمكنت من الهروب، وحاول سائق التوكتوك من إنقاذ نفسه وأستقلب مركبته وحاول الهروب، لكنه سقط علي الإرض وفارق الحياة بعد أثنين كليو من مكان الجريمة.

توجهت الصومالية إلي قسم الشرطة بيدها السكين المستخدمة في جريمة القتل، لتسلم نفسها وأعترفت بالواقعة، وحرر محضر ضدها وتم عرضها علي النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات. كما لقى شاب مصرعه، في حادث سير بعدما صدمة سيارة، أثناء عبوره الطريق أمام حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

البداية عندما تلقي قسم شرطة أكتوبر، بلاغا يفيد بوقوع حادث علي طريق الفيوم أمام حدائق الأهرام، وعلي أثرها لقي شاب مصرعه أثناء عبور الطريق، وتم نقل الجثة إلي المستشفي.

مصرع شاب أثناء عبوره الطريق بحدائق الأهرام

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود حادث أمام البوابة الثالثة لحدائق الأهرام، وبسؤال شهود العيان، تبين أنه خلال عبور الشاب الطريق صدمته سيارة، لم يتم التعرف عليها وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النياب التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالشيخ زايد قد استمعت لأقوال الشهود في واقعة اتهام المطرب حسام حبيب لإتهامه في قضية بسب وقذف الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحيازته سلاح نارى برخصة منتهية منذ 2019، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.