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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700042/محافظ-الدقهلية-يتابع-أعمال-تنفيذ-مشروع-أعادة-تأهيل-مساكن-سندوب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعء، اجتماعا حضره مسئولي متابعة المشروعات بديوان عام المحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلي قطاعات الاوقاف والزراعة.

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حيث تابع محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ مشروع اعادة تأهيل مساكن سندوب بعدد 35 عمارة سكنية بالمنطقه واستعرض الاجتماع المعوقات التي تعترض استكمال التنفيذ للمشروع والمتمثلة في ضرورة تنفيذ اعمال تطهير واعادة تأهيل لمروي خصوصي لري اراضي هيئة الاوقاف بالمنطقة وذلك بطول 900 متر تقريبا.

التنسيق فيما بين هيئة الاوقاف وقطاع الزراعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ووجه "مختار" بسرعة التنسيق فيما بين هيئة الاوقاف وقطاع الزراعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز نظافة وتجميل المنصورة من خلال ادارة المشروعات للقيام فورا بأعمال التطهير واعادة التأهيل للمروي المذكورة وان يتم عمل محضر تنسيقي متكامل يتضمن توزيع الادوار فيما بين كافة الجهات لتنفيذ التطهير واعادة التأهيل للترعة

توقيتات محددة لانجاز المهام

كما أشار لضرورة وضع توقيتات محددة لانجاز المهام من قبل كل جهة لاستكمال تنفيذ مشروع العمارات بالمنطقة بالكامل باعتبارة مشروعا قوميا ويعد نقله حضاريه ونوعيه بمدينه المنصورة وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير سكن كريم لكافة الفئات على مستوى الجمهورية ،وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة التفيذ للمشروعات القومية الجارية بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة للسيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .