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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700039/تشويق-ومغامرة-رعب-كوميدي-ماذا-قال-كريم-محمود-عبد-العزيز-ومصطفى-خاطر-عن-مسلسل-البيت-بيتي

دوت الخليج يرصد تصريحات أبطال مسلسل البيت بيتي

كريم محمود عبد العزيز مسلسل البيت بيتي

ينتظر الجمهور المسلسل الجديد للفنان كريم محمود عبد العزيز الذي ينتمي لنوعية الكوميديا والغموض والإثارة، وكان قد أعرب عن سعادته بعرض المسلسل عبر منصة شاهد، وقال في تصريحات له: “مسلسل البيت بيتي تجربة جديدة نتمنى أن تصل للجمهور بطريقة مشوقة”.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز: “أعتقد أن الناس سوف تستمتع بتركيبة الرعب الكوميدي، وهي تجربة متكاملة لجهة النص والتمثيل والإخراج والموسيقى والمؤثرات.. شخصية كاراكيري، سائق التاكسي، إنسان طبيعي متزوج من امرأة تنغص عليه حياته”.

وتابع: “نتابع المشاكل التي تحصل بين الزوجين لكننا سنراها بشكل مبالغ فيه قليلاً، كما أنه لا يعرف بينو ولم يلتق به حتى يحصل موقف معين يضطران فيه لمقابلة بعضهما بعضاً”، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مع الفنان مصطفى خاطر معلقًا: “أحب مصطفى كممثل وهو صديق شخصي لي، وأتابع أعماله على المسرح وفي الدراما والسينما، وكنا نرغب بالعمل معاً منذ زمن إلى أن اجتمعنا في البيت بيتي”.

واختتم تصريحاته حول العمل الجديد: “الأحداث تأخدنا إلى مكان فيه تشويق ومغامرة وتضعنا في مواقف كل من يتعرض لها سيخاف حتماً.. وهذه أول مرة أعمل فيها مع خالد مرعي، وهو أمر يسعدني ويشرفني، خصوصاً أنه مخرج ناجح ومتميز في الكوميديا والتراجيديا".

مصطفى خاطر مسلسل البيت بيتي

بينما قال الفنان مصطفى خاطر في تصريحات له: "المسلسل تصنيف رعب كوميدي جذبني، وعندنا الرعب فعلي وليس مزاحاً، وفي الوقت نفسه لدينا مساحة للضحك والابتسامة، وأظن أن هذا المحتوى ليس شائعاً ولسنا معتادين عليه في عالمنا العربي.. وبينو هو شخص مستهتر يعيش في فندق يمتلكه والده في منطقة الغردقة مع أصدقائه”.

واستكمل كلامه: “ويصرف المال يميناً ويساراً من دون حسيب ولا رقيب، ويتعرض للظلم من شقيقه وشقيقته، اللذين يتركان له القصر الملعون ويستحوذان على كامل الثروة.. وميزان المزج بين الرعب والكوميديا مسألة دقيقة جداً، فأن تخلق ضحك من قلب مشاهد مرعبة بشكل يمكن تصديقه ليس أمراً سهلاً على الإطلاق.. أما العمل مع المخرج خالد مرعي لأول مرّة، إلى جانب السيناريو والحوار الجيد، جعلني متحمساً لخوض التجربة أكثر”.

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واختتم كلامه: “فأنا أتابع أعماله منذ زمن، وكنت متشوقاً للقائه، وهو من المخرجين الذين يهتمون بتفاصيل التفاصيل، كما أن هناك صداقة تجمعني بكريم عبد العزيز، وها نحن نلتقي لأول مرة في بطولة مشتركة.. وموجود على منصة شاهد باستمرار، من خلال مسرح مصر لكنها المرّة الأولى التي أقدم فيها مسلسلاً من أعمال شاهد الأصلية".