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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700035/خطة-عمل-جديدة-لتنظيم-عمل-الأسواق-والمعارض-ببنى-سويف

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماعاً بأعضاء اللجنة التي شكلها الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف لتختص بتنظيم عمل الأسواق والمعارض على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة "مقرر اللجنة" وباقي الأعضاء.

دوت الخليج شهد الإجتماع مناقشة خطة العمل الخاصة بتنمية وتطوير ورفع كفاءة الأسواق القائمة بدائرة المحافظة ، والتوسع في اقامة المعارض لتوفير السلع بأسعار مناسبة، والاجراءات اللازمة لمواجهة الاشغالات التي تعوق السيولة المرورية بمحيط تلك الأسواق. المحافظ أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد أصدر قراراً رقم 445 لسنة 2022، بتشكيل لجنة برئاسته والتي تختص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل الأسواق والمعارض على مستوى المحافظة، حيث ضمت في عضويتها:السكرتيرين العام والمساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى التموين، المرافق وممثلين عن إدارات: الشوؤن القانونية والمالية والمواقف والإعلام والتخطيط العمراني والمكتب الفني والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

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