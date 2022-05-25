المعاهد الأزهرية: أهم أولوياتِنا راحة طلابنا وتوفير الجو المناسب لتأدية الامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:23 مساءً - يواصل قطاع المعاهد الازهريه امتحانات الشهادة الا عدادية والابتدائيه لليوم الثانى على التوالى كم تفقد اليوم الأربعاء، الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على رأس وفد من القطاع يضم فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي لجان مجمع معهد الدكتور محمد سيد طنطاوي، وفتيات الكمال الخاص، وتاجان الخاص، وذلك لمتابعة أعمال الشهادة الابتدائية والإعدادية.

وتضم الدكتور محمد سيد طنطاوي الإعدادية تضم: 137 طالبة، وطالبتها من ثلاثة معاهد وهي: فتيات تاجان الخاص، والكمال الخاص، وفتيات د. محمد سيد طنطاوي، أما الابتدائية فتشتمل على بنين وفتيات معهد الدكتور سيد طنطاوي، وقد حث فضيلته العاملين جميعًا على تذليل كافة العقبات لراحة الطلاب، وشدد فضيلته قائلا: من أهمِّ أولوياتِنا راحةُ طلابِنا وتوفيرُ الجوِ المناسبِ لتأديةِ الامتحانات.

وقال فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نكون على قدم وساق؛ لمتابعة فعاليات الامتحانات في كافة المحافظات، وقد ساد الهدوء اليوم الأول من عمر الامتحانات.

من ناحيته تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات لجان محافظة الجيزة، حيث تفقد لجان معهد خاتم المرسلين النموذجي بنين وفتيات الإعدادي والابتدائي، وذلك للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وراجع فضلته تطبيق كافة الإجراءات اللازمة باللجان بما يساهم في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.

كما تفقد الشيخ أيمن عبدالغني -رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم لجان محافظة القليوبية، حيث تفقد لجان معهد قليوب بنين

وتشمل معهد قليوب بنين، ومعهد طنان، ومعهد كوم أشفين ومعهد ناى، وذلك للتحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وراجع فضلته تطبيق كافة الإجراءات اللازمة باللجان بما يساهم في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.