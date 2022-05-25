سامح شكرى: اللجنة المشتركة تعكس الاهتمام الذى توليه مصر للقارة الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:22 مساءً - قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، إن عقد اللجنة المشتركة اليوم بمناسبة يوم أفريقيا يعكس بالاهتمام الذى توليه مصر وجنوب أفريقيا للقارة الأفريقية ودعم الجهود التنموية والتنسيق السياسى والعمل مع الإتحاد الإفريقي .

وأضاف " شكرى " خلال مؤتمر صحفى مع نظيرته الجنوب إفريقية والتى أذاعتها فضائية اكسترا نيوز ، انهم لديهم الإرادة القوية والعزم على توفير كل الوسائل التى تؤهل القارة الإفريقية للإضطلاع بدورها المشروع فى إطار المنظومة الدولية وتحقيق طموحات الشعوب الإفريقية ، ومصر تؤكد دائما اهتمامها واستعداداها وتأكيد التوصل لاتفاق قانونى ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولى وأسس التفاوض لصالح كافة الأطراف بشكل عادل يحقق للأشقاء الأفارقة الازدهار والتنمية .