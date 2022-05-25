وزير الخارجية: مستعدون للتوصل إلى اتفاق قانوني ينظم عملية ملء سد النهضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 05:22 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر قامت ببحث جميع أوجه التعاون والتنسيق بينها وبين جنوب أفريقيا، ومناقشة التحديات المشتركة وسبل التعاون لمواجهتها.

وأضاف سامح شكري، خلال لقائه نظيره الجنوب أفريقي: “ننسق مع أشقائنا الأفارقة لتحقيق الآمال والطموحات نحو مستقبل أفضل، وفيما يتعلق بقضية سد النهضة فلدينا استعداد للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي، ومن خلال مفاوضات يتم من خلالها تحقيق مصالح جميع الأطراف”.

وأوضح أنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة وموسعة للاستفادة من خبرات جنوب أفريقيا الموسعة ورؤيتها التي تتسق مع الرؤية المصرية في العديد من القطاعات، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور والتوافق على الرؤى المشتركة.