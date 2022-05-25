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القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتى المالية والتنمية المحلية

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700040/القوات-المسلحة-تنظم-ندوة-تثقيفية-بالتعاون-مع-وزارتى-المالية-والتنمية-المحلية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصرى لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الدور التوعوى لكافة الوزارت وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية.

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نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقيادات قوات الصاعقة والمظلات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المختصين من وزارتى المالية والتنمية المحلية ، حيث إستعرضت الأستاذة / سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لوزارة المالية عدد من الموضوعات وجهود الوزارة بمختلف القطاعات والدور الذى تقوم به فى الإصلاحات الإقتصادية المالية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وخططها المستقبلية.

القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتى المالية والتنمية المحلية

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كما ألقى الدكتور / هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية كلمة إستعرض خلالها الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بمختلف قطاعاتها لإحداث النقلة النوعية لمختلف التخصصات التى تشرف عليها الوزارة ، كذلك الجهود المبذولة فى مبادرة " حياة كريمة ".

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يأتى ذلك إنطلاقاً من المسؤلية الوطنية التى تقع على عاتق القوات المسلحة بالتعاون مع كافة الوزارات لتوفير مناخ توعوى يهدف لإطلاع الشعب المصرى على إستراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030 .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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