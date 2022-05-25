انت الان تتابع تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن «جدري القرود».. أعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية.. و«الصحة» توضح الوضع الحالي في العالم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700038/كل-ما-تريد-معرفته-عن-جدري-القرود-أعراضه-وطرق-انتقاله-وكيفية-الوقاية-والصحة-توضح-الوضع-الحالي-في-العالم

نشرت وزراة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديوجراف لمتحدث الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، حول جدري القرود وأعراضه وطرق انتقاله.

دوت الخليج

الصحة تؤكد أنه لا توجد أي إصابة بجدري القرود في مصر

وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود، والأمراض الوبائية الأخرى، مشيرًا أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر.

جدري القرود

وأوضحت الوزارة أن أعراض جدري القرود تتشابه مع أعراض الجدري ولكنها أقل حدة، وفترة حضانته طويلة نسبيًا، حيث تمتد من 5 إلى 21 يومًا، لذلك قد ينقل الشخص المصاب العدوى دون قصد.

وأضاف أن جدري القروة أقل شدة وأقل قابلية للانتشار من الجدري، ويتميز بدرجة احتمال عالية للظروف البيئية، كما تلعب الأسطح الملوثة دورًا مهما في انتشاره.

أنواع سلالات جدري القرود

أشارت الوزارة أن هناك نوعين من جدري القرود، وهما:

1- سلالة غرب إفريقيا وتكون أقل شدة واقل في معدلات الوفيات.

2- سلالة وسط إفريقيا وتكون أكثر شدة وأكثر في معدلات الوفيات.

طرق انتقال جدري القرود

لفت المتحدث الرسمي، أن طرق انتقال جدري القرود يكون من خلال الطرق التالية:

- لا يزال الناقل الحيواني الرئيسي غير معلوم بالتحديد، ومن المرجح أن تكون القوارض والقرود.

- ينتقل من خلال جروح صغيرة في الجلد عن طريق العض أو الخدش أو الاحتكاك بالحيوانات البرية كالقرود، أو أكل لحومها غير المطهية بشكل جيد.

- لا ينتشر بسهولة بين البشر لأنه ينتقل عن طريق الاحتكاك المباشر بالمصاب، والتعرض لسوائل الجسم او استنشاق قطرات الرذاذ المحملة بالفيروس.

- يتسلل للجسم من خلال الأغشية المخاطية (عين - أنف 0 حلق)، وعن طريق ملامسة المتعلقات الشخصية للمصاب (ملابس - فراش - أو أسطح ملوثة).

أعراض جدري القرود

1- أغلب الحالات تكون الأعراض خفيفة، وتختفي تلقائيًا ويتعافى المريض خلال أسابيع، ولكن بعض الإصابات تكون أكثر شدة ومميتة أحيانًا.

2- تبدأ الأعراض بارتفاع في درجة الحرارة، صداع، شعور بالإرهاق، آلام في الجسم وتضخم في العقد الليمفاوية.

3- خلال أيام يبدأ الطفح الجلدي في الظهور على هيئة دمامل أو بثرات، وتبدأ غالبًا على الوجه ثم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمر بمراحل مختلفة إلى أن يجف ويكون قشرة.

4- تتشابه الأعراض مع الجدري، ولكن تضخم العقد الليمفاوية تعتبر علامة مميزة، وغالبًا ما تظهر البثرات على كف اليد.

5- قد يصعب التعرف على الحالات الطفيفة، ولذلك لابد أن ينتبه الأطباء لأي من هذه العلامات خصوصًا في التوقيت الحالي.

6- درجة الخطورة تعتبر عالية في الأطفال والحوامل.

طرق السيطرة على جدري القرود

حددت وزارة الصحة عدة طرق للسيطرة على جدري القرود والوقاية منه، تمثلت في:

1- الإجراءات الوقائية المتبعة مع فيروس كورونا مفيدة جدًا.

2- غسل اليدين بالصابون وتطهير الأسطح.

3- تجنب الاحتكاك مع الحيوانات خصوصا القوارض.

4- عزل المصاب، علاج الأعراض وتتبع المخالطين.

5- توعية الأطباء بالأعراض، طرق التشخيص، وكيفية تجنب الإصابة.

6- تشديد الرقابة من خلال الحجر البيطري في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

الصحة توضح الوضع الحالي لجدري القرود

وتأكيدًا من الصحة المصرية على متابعتها الدقيقة لحالات الإصابة على مستوى العالم ومدى انتشار المرض، نشرت تقريرها عن الوضع الحالي لمرض جدري القرود والذي أوضح ما يلي:

1- تم رصد أول حالة في بريطانيا يوم 7 مايو الماضي، لمسافر من نيجيريا.

2- ارتفعت عدد الحالات سريعا وبلغت عدد الإصابات المؤكدة في انجلترا 56 حالة.

3- آخر حالات في بريطانيا ليس لها أي تاريخ سفر، مما يرجح انتقاله داخل المجتمع.

4- هناك تزايد سريع في عدد الإصابات في عدة دول (أوروبا - أمريكا - استراليا) جميعها في نفس التوقيت ولا تربطها علاقة واضحة.

5- التفشي الحالي مختلف عن التفشيات السابقة لعدم ارتباطه بالسفر للدول المتوطن بها.

6- على الرغم انه من المحتمل أن تتسع رقعة الانتشار جغرافيًا إلا أن معظم الحالات الراهنة توافقت مع أعراض خفيفة، واحتمال الانتشار الوبائي بين عموم الناس منخفض للغاية.

7- يظل احتمال انتشارالفيروس عبر الاتصال الوثيق بين أشخاص ذوي شركاء جنسيين متعددين يعتبر مرتفعًا.