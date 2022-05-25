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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700036/برقم-الجلوس-تعرف-علي-موعد-ظهور-الشهادة-الإعدادية-بمحافظة-الدقهلية

تواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية لليوم الخامس علي التوالي تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الاعدادية، وتسيطر حالة من القلق الشديد على طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في الدقهلية مترقبين إعلان النتيجة

دوت الخليج

من جانبه أكد الدكتور علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021-2022، سيكون بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عقب اعتمادها من محافظ الإقليم الدكتور أيمن مختار.

البدء في التصحيح لأوراق الإجابة داخل الكنترول

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم البدء في التصحيح لأوراق الإجابة داخل الكنترول، مشيرا إلى انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس المنقضي الموافق ١٩ مايو.

و ينشر “دوت الخليج" رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2022 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعلانها

وكان أدي ١١٩ ألفًا و٢٦٥ طالبًا وطالبة "عام - خاص - لغات - رياضي - دمج - منازل" بـ الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية ماراثون الامتحانات أمام ٦٣٢ لجنة ووسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات.