المرأة المصرية عماد المجتمع..نائبات البرلمان يجمعن التوقيعات على عريضة تدين تصرفات الهارب عمرو واكد.. وتؤكد على عزمهن تقديم بلاغ للنائب العام

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700034/المرأة-المصرية-عماد-المجتمعنائبات-البرلمان-يجمعن-التوقيعات-على-عريضة-تدين-تصرفات-الهارب-عمرو-واكد-وتؤكد-على-عزمهن-تقديم-بلاغ-للنائب-العام

قامت نائبات البرلمان بتجميع التوقيعات على عريضة ادانة لتصرفات الهارب عمرو واكد، معلنين رفضهن لاى اساءة للمرأة المصرية ، مؤكدين على عزمهن تقديم بلاغ للنائب العام.

دوت الخليج

وتضمنت العريضة إعلان نائبات مصر باسم المرأة المصرية عن بالغ غضبهن ورفضهن التام لما صدر من إساءة ،من المدعو عمرو واكد لسيدات مصر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" والمتاح لجميع الاشخاص الانضمام اليه ومشاركته في جميع منشوراته دون اشتراك سابق للحساب ، حيث قام بنشر منشور عبارة عن "إستفتاء" مما يدل علي تعمده بنفسه ترويج إهانات للمرأة وإثارة الفتن بين الاشخاص والتعدي علي القيم الأسرية في تعليقاتهم على هذه الاستفتاءات مستغلا فى ذلك شهرته ومتابعيه.

وأوضحن نائبات البرلمان،”أنه بالرغم من أنه قام بحذف المنشور، واعتذاره الا أن الفعل قد صدر من المدعو، ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى حتى هذه اللحظة .

وأكدن نائبات مصر رفضهن القاطع اعتذار هذا المدعو ، وأن هذه الإساءة لا ولن تغتفر أبداً ، فالمرأة المصرية العظيمة هي عماد المجتمع وهى خط الدفاع الثالث عنه بعد الجيش والشرطة المصرية العظيمة، ومواقفها العظيمة تجاه وطنها معروفة ومشهود لها و، كانت ومازالت مثار اعجاب العالم أجمع ، فهى التي تقدم الغالى والنفيس فداءا للوطن وهى التي تحمل على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وقامت بأدوار عظيمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، و تستحق من الجميع كل الفخر و التقدير والاحترام ، ونرفض المساس بها بأى شكل من الأشكال .

كما أعلن نائبات مصر عن تصديهن لاى فعل او قول من شانه المساس بكرامة المرأة المصرية العظيمة ، وعزمهن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعو وكل من تصور له نفسه المساس بالمرأة المصرية و لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .

ويرصد موقع دوت الخليج، النائبات اللاوتي وقعن على العريض، كالتالي:

1. هالة أبو السعد 2.ايمان العجوز 3. مى رشدى 4. ايناس عبد الحليم 5. عبلة الهوارى

6هناء فاروق 7 عبلة الالفى 8 سهام بشاى 9 غادة عجمى 10عايدة السواركة 11 حنان عوض 12 .شيماء نبيه 13 نانسى نعيم 14 جيهان البيومى 15 امل سلامه 16 منى عبدالله 17 سكينة سلامة 18 نجلاء العسيلى 19 ولاء التمتامى 20 امل زكريا قطب 21 جمان هشام عمارة 22 امل عصفور 23 فريدة الشوباشى 24 زينب السلايمى 25 الفت المزلاوي 26 رقية الهلالى 27 سحر العشري 28 امال رزق الله 29 ابتهاج الطوخي 30 سلمى مراد 31 سولاف درويش 32 إيرين سعيد 33 سحرالقاضي 34 صفاء جابر عيادة 35 نشوى الديب 36 نانسي نعيم بطرس. 37 .مايسه عطوه 38 سناء السعيد 39 راويه مختار 40 هدي الطنباري 41. مرثا محروس 42 سارة النحاس 43 غادة قنديل 44 شادية الجمل 45 سحر العشري 46 ياسمين ابوطالب

وجارى استكمال باقى التوقيعات