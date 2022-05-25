رئيس الوطنية للصحافة يعلن عن إطلاق ابليكشن بديل لـ «نبض» لنشر اخبار مصر..وإعلام النواب توصي بزيادة مخصصات العلاج الطبى ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700032/رئيس-الوطنية-للصحافة-يعلن-عن-إطلاق-ابليكشن-بديل-لـ-نبض-لنشر-اخبار-مصروإعلام-النواب-توصي-بزيادة-مخصصات-العلاج-الطبى-ومكافأة-نهاية-الخدمة-للعاملين-بالهيئة

خلال اجتماع مناقشة موزانة الهيئة للعام المالي 20222023..

اعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن إطلاق ابليكشن يتضمن كل الأخبار التى تصدر عن مصر، ليكون بديلا لابليكشن "نبض"بعد ما أثير حوله من مشكلات فى الفترة السابقة ، قائلاً: " للأسف ابلبكشن نبض تسببت فى مشكلات عديدة فى الفترة الأخيرة .

دوت الخليج

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يعلن عن إطلاق ابليكشن يتضمن كل الأخبار التى تصدر عن مصر

و قال المهندس عبد الصادق الشوربجى خلال اجتماع لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد والخاص بالهيئة :أن ا لابليكشن سيتم البث التجريبي له فى ٣٠ يونيو المقبل ويحمل اسم " سبوت "وسيتم طرحه باللغتين العربية والأنجليزية.

و سألت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة عن أسباب اللجوء إلى أسم غير عربي لابليكشن يحتوى على أخبار مصر ورد المهندس عبد الصادق الشوربجى قائلا:للاسف كل الدومين محجوز .

فيما طالب النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب بضرورة تدريب الصحفيين وذلك بهدف تطوير المهنة .وقال :نحن بحاجة إلى معرفة أليات تدريب العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة وذلك للارتقاء بالمنظومة ككل .

وأستطرد النائب نادر مصطفي قائلا:الشركة المتحدة لخدمات الإعلام قدمت العديد من الحلول فى الفترات السابقة ،فضلا عن المحتوى الوطنى والذى يهدف إلى تحقيق الوعي من خلال عدد من المسلسلات .

وعقب المهندس عبد الصادق الشوربجي قائلا:التدريب من أهم الأولويات التى راعيت تحقيقها منذ تولي المسئولية و هناك ١٢٠ دورة تدريبية تم تنظيمها ليس للصحفيين فقط ولكل للعاملين والاداريين .

وأستطرد قائلا :شهدنا دورات عبر الاتيكيت والذى قام به بعض السفراء ، و كشف عن اطلاق استراتيجية للمحتوى الصحفي قريبا مضيفا قلننا السنة الماضية الخسائر ١٠٪؜ عن العام الماضي .

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة انه منذ عامين تم تأسيس استثمارات لدعم المؤسسات الصحفية و قال خلال اجتماع لجنة الثقافة و الاعلام بمجلس النواب جميع الاصول و الاراضي كانت مسحوبة من المؤسسات مشيرا لارض مؤسسة الاهرام في التجمع و اضاف تم استرداد الارض لانشاء مشروع النادي بمشاركة مع مستثمر .

و أشار إلي مشروع اخبار اليوم في ٦ اكتوبر و اوضح ان الهدف من الاستثمارت هو دعم المؤسسات و توفير الموارد اللازمة و التي تحتاجها المؤسسات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة درية شرف الدين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 22/23، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.

و قال الشوربجي ان هناك تحديات و اضاف " شهدنا نقص في المستلزمات و الاحبار و خاصة في ظل المشكلات التي تشهدها الشركات الاوروبية في مجال الطاقة و اضاف " المصانع تغلق و سعر الورق وصل ١٥٠٠ دولار و هو ٣ اضعاف الاسعار الماضية.

و قال المؤسسات لجات لتخفيض عدد الصفحات و الكمية و الجرائد المسائية تم تحويلها الي الكتروني و خطتنا في القادم تحول اصدارات من ورقي الي الكتروني و اضاف " انخفضت المطبوعات من ٢٤ صفحة الى ١٦ صفحة و استهدفنا تحقيق توازن بين المحتوى و المضمون الصحفي .

و كشف عن استراتيجية للمحتوى الصحفي مضيفا " قلننا السنة الماضية الخسائر ١٠٪؜"

و أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بدعم طلبات الهيئة الوطنية للصحافة بزيادة مخصصات بعض البنود فى مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، خاصة بند العلاج الطبى للعاملين بالهيئة وبند مخصصات مكافأة نهاية الخدمة.

و سالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، عن موقف الهيئة فى معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ومستلزمات الإنتاج والورق فى ظل ارتفاع الأسعار، وهل سيتم تقليص عدد صفحات الجرائد فى المؤسسات الصحفية القومية؟.

و عقب عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا: "يوجد احتياطى للورق يكفى لأربعة أشهر قادمة وقد يكفى لشهر ديسمبر المقبل، فأغلب الورق من مصانع أوروبية ونتيجة لأسعار الطاقة والمشاكل الاقتصادية بدأت مصانع تغلق، فسعر طن الورق فى السنة الماضية كان 500 دولار، والسنة الحالية 1500 دولار".

و اضاف : "الجرائد المسائية حولناها إلى إلكترونية، ونحاول فى خطتنا فى القادم أن يتحول جزء من الإصدارات من ورقي إلى إلكترونى، وتم تخفيض عدد الصفحات، كانت 24 صفحة وحاليا معظم الجرائد 16 صفحة، كما نحاول عمل مواءمة بين الإعلان وعدد الصفحات".

شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، ، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة.

و عرض المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشروع الموازنة واحتياجات الهيئة، مطالبا بزيادة مخصصات بند العلاج الطبى فى الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين. و اضاف الشوربجي: "فى الباب الأول بند العلاج الطبى للعاملين بالهيئة طلبنا زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون جنيه وتم اعتماد مليون و200 ألف جنيه فقط، وكان المبلغ الذى تم صرفه فى السنة المالية 20/21 هو 1.5 مليون جنيه".

وقال الشوربجي: "الباب الرابع الهيئة طلبت تقديرات مليار و309 ألف، ووزارة المالية اعتمدت441 مليون فقط، وهذا الباب مقسم ويتضمن معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية ودعمها، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والتى كان فيها تأخير سنتين عندما توليت الهيئة، ومكافأة نهاية الخدمة المالية ترسلها ونحن وسيط لصرفها للمؤسسات، كنا متأخرين سنتين وقللنا الفجوة إلى 9 أشهر ونحاول أن من يخرج على المعاش يأخذ المكافأة فى نفس الشهر تقديرا للظروف، وفى هذا الإطار طلبنا تخصيص 110 مليون جنيه لهذا البند والمالية اعتمدت 63 مليون فقط، والسنة الماضية كانت 76 مليون جنيه".

و لفت إلى أنه بالنسبة لمعالجة مشكلات المؤسسات الصحفية الهيئة طلبت 900 مليون جنيه، والمالية اعتمدت 80 مليون، موضحاً أن المرتبات فى المؤسسات الصحفية 2.2 مليار جنيه، ومثلا وكالة أنباء الشرق الأوسط يخصص لها من موازنة الدولة 80 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بالنسبة لبدل التدريب والتكنولوجيا "طلبنا 304 مليون، والسنة الماضية كان 203 مليون جنيه، لأنه زاد نحو 500 جنيه".

واضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "تقديرات الهيئة كلها التى طلبناها مليار و309 مليون، وتقديرات المالية هى 441 مليون، والفرق 868 مليون جنيه".

وقال : "نقدم شكر واجب لوزارة المالية، يوجد تعاون وتقف معنا فى الظروف الصعبة، ونطلب الإبقاء على 2.5 مليون جنيه للبند الطبى، وتخصيص 110 مليون جنيه لبند مكافأة نهاية الخدمة".

وعقبت ألماظة موسى، ممثل وزارة المالية، قائلة: "الاعتماد الطبى 1.2 مليون جنيه، وهو نفس اعتماد السنة المالية الماضية، والاعتماد المدرج فى حدود المصروفات لو تم الاحتياج سيتم التعزيز".