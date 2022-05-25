رسمياً: محمد صلاح يؤكد بقاءه في ليفربول الموسم المقبل

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700025/رسميا-محمد-صلاح-يؤكد-بقاءه-في-ليفربول-الموسم-المقبل

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول استمراره مع الريدز خلال الموسم القادم، ولا نيه للرحيل فى الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا:- أنا باقي في ليفربول الموسم المقبل بكل تأكيد".

وتابع:" أريد تحقيق دوري الأبطال مجددابعد إصابتي ضد مدريد حققت الأبطال بعدها هذا هو نوع من أنواع الإنتـقام".

ووأصل:" أنا متحمس بشكل كبير لـ هذا النهائي بسبب ما حدث في النهائي الأخير.

وأردف:" بسبب ما حدث آخر مرة بيننا أيضا ما حدث يوم الأحد الجميع متحمس لهذا النهائي سنقـاتل من أجل تحقيق اللقب".

وأستكمل:"مازلت أتذكر لحظة الإصابة في كييف ضد مدريد أتذكر لحظة مغادرتي الملعب كانت أسوأ لحظة في مسيرتي كنت محبطا جدا.

ووأصل:" لقد قدمت موسما جيدا، وصلت إلى نهائي الأبطال ثم خرجت .. أسوأ شيء يمكن أن يحدث لـ لاعب

وأكد" علمت النتيجة من المستشفى لم نتقبل الخسارة بهذه الطريقة".

نتيجة مباراة ليفربول ضد فياريال

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

مباراة الذهاب

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

ريمونتادا ليفربول

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.