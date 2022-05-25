انت الان تتابع تفاصيل خبر بمشاركة كرم جبر..ثقافة النواب تناقش مشروع قانون موزانة المجلس الأعلي للإعلام للعام المالي 2022\2023 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700024/بمشاركة-كرم-جبرثقافة-النواب-تناقش-مشروع-قانون-موزانة-المجلس-الأعلي-للإعلام-للعام-المالي-20222023

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، خلال اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، مشروع قانون بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص المجلس الأعلي للإعلام، بحضور كرم جبر.

دوت الخليج

ثقافة النواب تناقش مشروع قانون موزانة المجلس الأعلي للإعلام للعام المالي 2022\2023

وكانت ناقشت اللجنة باجتماعها الأول والثاني ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، مشروعي قانوني بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، بحضور حسين زين.

موازنة المجلس الاعلي للاعلام

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانوني بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الدولة للاعلام ، بحضور رؤساء الهيئات الاعلامية.

وكشف المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن إطلاق أبليكشن يتضمن كل الأخبار التى تصدر عن مصر، ليكون بديلا لأبليكشن "نبض" بعد ما أثير حوله من مشكلات فى الفترة السابقة .

وقال الشوربجي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للهيئة، إن الأبليكشن سيتم البث التجريبي له فى 30 يونيو المقبل، ويحمل اسم "سبوت"وسيتم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية.