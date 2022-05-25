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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700023/نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-الجيزة-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس-الترم-الثاني

مع بدء انتهاء مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022 الترم الثاني، والذي انتهي في عدد من المحافظات ومازال مستمر في بعض المحافظات الأخرى والذي سينتهي خلال الأيام المقبلة، بدأ طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، في البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022، كذلك خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022 سيتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال تصحيح ورق الإجابات ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهات بضرورة التزام الدقة أثناء تصحيح ورق امتحانات الصف الثالث الإعدادي؛ لضمان أن يحصل كل طالب في الشهادة الإعدادية على الدرجات التي يستحقها تماما.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط

ومن المفترض أن تصدر كل محافظة على حدة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، طبقًا للنظام اللامركزي، حيث يعتمد كل محافظ نتيجة الشهادة الإعدادية حسب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن كل محافظة بدأت في تصحيح أوراق المواد التي انتهى الطلاب من أدائها، ومن المقرر أن تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة برقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ستكون متاحة في بالاسم داخل المدارس، كما سيتم إعلانها برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية بالمحافظات، بعد أن يتم الانتهاء من مرحلة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية واعتمادها من محافظ كل محافظة على حدة.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية.

3- اختيار معرفة نتيجة الإعدادية الترم الثاني 2022.

4- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- اختيار عرض النتيجة.

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن ما تردد على بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في بعض المحافظات غير صحيح، وأن أسئلة الامتحانات مؤمنة بشكل تام، ولم يتم إلا تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة مطروح، وتم تغيير أسئلة الامتحان.