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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700022/آخرهم-مذيعي-الصحة-والجمال-أزمات-للإعلاميين-والمذيعين-في-2022

تعرض مقدمي برنامج هو وهي المذاع عبر شاشة قناة الصحة والجمال الفضائية مؤخرًا لموقف محرج وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد أزمات للإعلاميين والمذيعين في 2022

أزمات إعلاميين ومذيعين 2022

اتصلت إحدى متابعات برنامج ريما حمزة ودينا حسني وأحمد البدوي وقالت لهم: “أنا خريجة إعلام بقالي 5 سنوات، تعبت طوال 4 سنوات في الجامعة وكنت الأولى على دفعتي.. حاولت لسنوات وسعيت كثيرا للعمل كمذيعة لكن دون أي نتيجة كل الطرق مغلقة”.

وأضافت: “والآن أرى أن أي شخص يظهر على الهواء ويكون لديه برنامج حتى لو لم يكن خريج إعلام.. نفسي أعرف مين طلعك مين الواسطة اللي طلعتك، أنتي لا تستحقي هذا المكان نهائي.. كلكم بلا استثناء أرى أنكم لا تستحقون هذا المكان، الإعلام له رسالة وأنتم ليس لكم أي رسالة”.

ولم تكن هذه أول أزمة تواجه الإعلاميين والمذيعين في 2022 حيث ضرب الوسط الإعلامي خلال الشهور الماضية أزمات عديدة أثارت ضجة كبيرة وآخرها أزمة الإعلامي إبراهيم عيسى وتصريحاته على الهواء حول “الإسراء والمعراج” ومن جانبه طالب المجلس الأعلى للإعلام الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع واحترام الأديان السماوية وتعاليمها.

وقف مذيعين

كان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قد أصدر قرار بمنع ظهور هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، بجانب منع ظهور حسام حداد، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، على أي وسيلة إعلامية بسبب مخالفات مهنية وقانونية وذلك بعد أن قال: “الأهلي لا يمثل مصر في مونديال الأندية”.

وعلق أيضًا على أزمة محادثة هاتفية كاذبة للدكتور مجدي يعقوب في برنامج «الحياة أحلى» عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية وتم إصدار قرار بمنع الإعلاميين أصحاب أزمة المكالمة المفبركة وذلك عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية.

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وكان قد انتشر أيضًا هاشتاج بعنوان «أوقفوا ياسمين عز» بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بسبب تصريحات لها خلال برنامجها «كلام الناس» حول واقعة عروس الإسماعيلية حيث فسر الجمهور والمتابعين كلامها أنها تقصد: ضل راجل ولا ضل حيطة، وعلى المرأة المعنفة أن تصمت كي تكون أصيلة.