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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700019/الآن-لينك-نتيجة-الصف-الثاني-الإعدادي-برقم-الجلوس-2022-الترم-الثاني

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2022، وذلك بعدما أنهى الطلاب مراحل النقل سواء ابتدائي أو إعدادي امتحانات نهاية العام.

دوت الخليج

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2022، وذلك عن طريق الاسم ورقم الجلوس، بعدما أنهى الطلاب أداء الامتحانات في مختلف المحافظات.

ويرغب الطلاب في معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2022، وذلك بعد أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل مديريات التعليم بالمحافظات.

وينشر موقع دوت الخليج كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2022، والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم عبر بواباتها الإلكترونية.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2022

ويمكن للراغبين من طلاب الصف الثاني الإعدادي في معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2022، الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال الرابط التالي.

وبعد الدخول على بوابة التعليم الأساسي، يتم الدخول على أيقونة نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2022/2021، وتقوم بإدخال عدد من البيانات التي تشمل: - الرقم القومي - المرحلة الدراسية - العام الدراسي - الصف الدراسي - الفصل الدراسي - وفي النهاية عرض النتيجة

وهناك طريقة أخرى لمعرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي، وذلك من خلال الكشوفات التي تقوم بعملها المدارس في جميع مديريات وإدارات التربية والتعليم على مستوى المحافظة.

على جانب آخر، انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الماضي 21 مايو، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

وتبدأ الامتحانات داخل اللجان في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إجراءات احترازية مشددة.

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة مطروح امتحان اللغة الإنجليزية، أمس، الثلاثاء، إلا أنه بعد مرور نصف ساعة فقط من بداية امتحان اللغة الإنجليزية، تداول طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيق تيليجرام.

هذا الأمر دفع اللواء خالد شعيب، لإلغاء الامتحان وإعادة طبع امتحان آخر، حيث يقوم الطلاب بأداء الامتحان غدًا الخميس 26 مايو 2022، ويعقد كفترة ثانية بعد أداء الطلاب لامتحان الدراسات الاجتماعية.