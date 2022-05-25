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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /700013/رئيس-جامعة-بني-سويف-يناقش-معايير-نقل-وندب-أعضاء-هيئة-التدريس

عقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعين خاصين بلجنتي المنشآت وشئون أعضاء هيئة التدريس، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

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وخلال الاجتماع الأول بلجنة المنشآت، تمت مناقشة المقترح المقدم من كلية الفنون التطبيقية، لعمل دور مستعار وتقسيم للأماكن الموجودة بقاعة القبة بالكلية نظراً لحاجة الكلية لوجود أماكن تستوعب العملية التعليمية والإدارية بالإضافة إلى فتح الدراسات العليا بالكلية.

انتداب أعضاء هيئة تدريس من الخارج

وفى اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تم مناقشة، آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.