”محافظ أسيوط ” يشيد بجهود ” القومى للمرأة ومركز الأزهر العالمى للفتوى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:25 مساءً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى من خلال وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية حملة توعوية ضمن برنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه ،

وجاء ذلك أمس الثلاثاء حيث تم بدء حملة برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظة اسيوط حيث تم تنفيذ عدد خمس ندوات على التوالي وتنفيذ اليوم الثاني من ورشة العمل .

وقد أشاد السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوحدة لم الشمل والتوعية الأسرية ودورها فى خلق التوعية المجتمعية بتصحيح المفاهيم والعادات المتوارثة وذلك لتنمية الأسرة المصرية

وقد أشاد محافظ أسيوط بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ودوره فى خدمة المجتمع وجاء ذلك فى اللقاء الذى عقد بمقر المحافظة بأسيوط

وقد شهد اللقاء حضور الدكتورة مروة الكدواني:مقررة المجلس القومي للمرآة فرع اسيوط وفضيلة الشيخ معاذ شلبي رئيس قسم النشر بمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية والدكتور اسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيية

وخلال اللقاء تم شرح وتوضيح اهداف الحمله واشادت سياديتها بفريق العمل والانشطه المنفذه علي ارض المحافظه والتي يلمسها الشارع في خدمه قضايا المرأة وقد اكدت سيادتها علي ضروره استمرايه هذه الحملات مما ينعكس بالايجاب ورفع الوعي لدي ابناء المحافظة