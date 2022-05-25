وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الجنوب أفريقية تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:25 مساءً - نشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تبرز جانبا من المشاورات السياسية بين الوزير ⁧‫سامح شكرى ونظيرته الجنوب أفريقية د.ناليدى باندور، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا.

واستقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية د. ناليدي باندور، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على أمن واستقرار دولة القارة الافريقية، ومن المقرر أن يعقب المباحثات اختتام اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين ويعقبها مؤتمر صحفي مشترك.