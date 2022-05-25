التعليم العالي: انطلاق فعاليات لقاء الصداقة الأول بين طلاب الجامعات التكنولوجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:25 مساءً - تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول انطلاق فاعليات لقاء الصداقة الأول بين طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاث، والذى تُنظمه جامعة الدلتا التكنولوجية، بحضور د. أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمى للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ود. هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ود. محمد شكر ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأفاد التقرير بأن تنظيم الفعاليات جاء تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بالاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، وإشراك الطلاب في الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية التي تُسهم بجوار العملية التعليمية، في تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا، وكذلك دعم المواهب الموجودة، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات.

وأضاف التقرير أن الفعاليات تضمنت عدد من المسابقات منها: (كرة قدم خماسي، شد الحبل، الشطرنج، البلياردو، تنس الطاولة، اللياقة البدنية)، بالإضافة إلى المسابقة الثقافية بمشاركة ٦٠ طالب وطالبة.

ومن جانبه، أكد د. هشام عبدالخالق حرص الجامعة على تحقيق التواصل وتوطيد أواصر الترابط والمعرفة بين طلاب الجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى التبادل المعرفي والثقافي والاجتماعي فيما بينهم، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية ومختلف المسابقات والمُلتقيات الشبابية، وتنمية الوعي لديهم وترسيخ روح التعاون والمُنافسة الشريفة بين الطلاب.

واختتمت الفعاليات بتقديم الدروع إلى د. أحمد الحيوى ورؤساء الجامعات التكنولوجية، فضلًا عن المُشرفين بالإضافة إلى الطلاب المُشاركين في لقاء الصداقة الأول.

حضر الفعاليات من جامعة الدلتا التكنولوجية د. عربى كشك نائب رئيس الجامعة، ود. محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود. السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى للجامعات التكنولوجية الثلاث.