بوتين يهنئ السيسي بيوم أفريقيا: نولي اهتماما خاصا بتطوير الصداقة مع شركائنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:25 مساءً - هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة يوم أفريقيا.

وجاء في برقية التهنئة، التي نقلتها السفارة الروسية في القاهرة، أن "يوم أفريقيا يرمز إلى تطلعات دول قارتكم إلى الحرية والاستقلال والسلام والازدهار".

وأضاف أن السنة الحالية تشهد الاحتفال بالذكرى العشرين لتحويل منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي، وهذا الحدث أصبح رمزا لنقل الهيكل الأفريقي متعدد الأطراف إلى المستوى الأعلى للتعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي المجالات الأخرى.

وتابع: "نجحت الدول الأفريقية عبر جهودها المشتركة في تحقيق الإنجازات الكثيرة للغاية خلال العقدين الماضيين، وتم تعزيز الآليات الجماعية للرد على النزاعات المحلية والأزمات الإقليمية وتتطور تدريجيا عمليات التكامل الأفريقي في أشكال مختلفة، وتتمتع القارة الأفريقية بسمعة متزايدة على الصعيد الدولي وتلعب الدور المتنامي في حل القضايا الهامة المدرجة في جدول الأعمال الدولي".

وأضاف: "لقد أولى بلدنا دائما اهتماما خاصا لتطوير علاقات الصداقة مع الشركاء الإفريقيين، خلقت القمة "روسيا – أفريقيا " التي تم انعقادها في عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية الظروف المواتية لتوسيع التعاون المثمر بشقيه الثنائي ومتعدد الأطراف ".

واختتم التهنئة بالقول: "أنا على يقين من أننا نضمن بجهودنا المشتركة تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المفيدة والواعدة في المجلات المختلفة ما سيصب في مصالح بلداننا وشعوبنا من أجل توطيد الأمن والاستقرار في أفريقيا والعالم كله ".