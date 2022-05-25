حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 04:25 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالدليل التنظیمي الخاص بإدراج مستحضرات التجميل، والتي تهدف إلى التعريف بالدليل التنظيمي الخاص بإدراج مستحضرات التجميل، والصادر طبقاً لقرار رئيس الهيئة رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل.

ومن المقرر انعقاد الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٣٠ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنيل.

الدورة التدريبية مقدمة إلى ممثلي شركات مستحضرات التجميل.

تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٦.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3955maB

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي