المستشفيات الخضراء.. مصر تحافظ على البيئة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إطلاق مصر نموذج المستشفيات الخضراء، بالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وإعادة التدوير الأمثل للنفايات الطبية، وتقليل إهدار المستلزمات والأدوية.







جاء ذلك خلال لقاء إعلامى عقده وزير التعليم العالى، مع إحدى وكالات الأنباء العالمية، خلال تواجده فى بريطانيا، على هامش جولة أوروبية قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 فى «جنيف».

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