انت الان تتابع تفاصيل خبر «يتضمن كل الأخبار التى تصدر عن مصر»..رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يكشف عن إطلاق أبليكشن بديل لـ «نبض» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700021/يتضمن-كل-الأخبار-التى-تصدر-عن-مصررئيس-الهيئة-الوطنية-للإعلام-يكشف-عن-إطلاق-أبليكشن-بديل-لـ-نبض

خلال مناقشة موزانة الهيئة للعام المالي الجديد بالبرلمان

كشف المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن إطلاق أبليكشن يتضمن كل الأخبار التى تصدر عن مصر، ليكون بديلا لأبليكشن "نبض" بعد ما أثير حوله من مشكلات فى الفترة السابقة .

دوت الخليج

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يكشف عن إطلاق أبليكشن بديل لـ «نبض»

وقال الشوربجي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للهيئة، إن الأبليكشن سيتم البث التجريبي له فى 30 يونيو المقبل، ويحمل اسم "سبوت"وسيتم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية.

فيما تساءلت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، عن أسباب اللجوء إلى أداسم غير عربي لأبليكشن يحتوى على أخبار مصر، ورد المهندس عبد الصادق الشوربجى، قائلا: للأسف كل الدومين محجوز .

فيما طالب النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تدريب الصحفيين، وذلك بهدف تطوير المهنة.

وقال: نحن بحاجة إلى معرفة آليات تدريب العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، وذلك للارتقاء بالمنظومة ككل .

واستطرد النائب نادر مصطفي قائلا: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت العديد من الحلول فى الفترات السابقة، فضلا عن المحتوى الوطنى والذى يهدف إلى تحقيق الوعي من خلال عدد من المسلسلات.

وعقب المهندس عبد الصادق الشوربجي، قائلا: التدريب من أهم الأولويات التى راعيت تحقيقها منذ تولي المسئولية، وهناك ١٢٠ دورة تدريبية تم تنظيمها ليس للصحفيين فقط ولكل للعاملين والاداريين .

واستطرد قائلا: نحاول تغيير سلوكيات الصحفيين من خلال تدريب الاتيكيت والذى قام به بعض السفراء، وكذلك التدريب على الديسك الصحفى باعتباره العمود الفقرى لأى إصدار .