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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700018/البنك-التجاري-الدولي--مصر-CIB--يطلق-شهادات-ادخار-Premium-الجديدة-بفترات-3-و4-سنوات

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- عن إطلاق شهادات ادخار Premium الجديدة بفترات 3 و4 سنوات بالجنيه المصري، والتي جاءت ضمن خطته لتطوير باقة منتجات الادخار طويلة الأجل، لمنح عملائه المزيد من خيارات الادخار. تم تطوير الشهادات الجديدة لمساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم المالية، والاستمتاع بعائد شهري ثابت 13,5% للشهادات الـ 3 سنوات، و14% للشهادات الـ 4 سنوات بالجنيه المصري، إلى جانب الاستمتاع بالتجربة البنكية المنفردة للبنك التجاري الدولي.

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وفي هذا السياق، أكد رشوان حمادي، رئيس قطاعات ومنتجات التجزئة، على أهمية الدور الفعال الذي يلعبه البنك التجاري الدولي تجاه المجتمع في ظل التطور السريع لحركة الأسواق، وذلك عبر تقديم المزيد من أدوات الاستثمار التي تمكّن العملاء من تأمين مستقبلهم المالي، والوصول لكافة أهدافهم سواء على المدى القريب أو البعيد. كما أضاف أن الهدف الرئيسي للبنك التجاري الدولي هو توفير منتجات ادخار تناسب الاحتياجات المالية المختلفة لكل عميل.

ومن جانبه، صرح عمرو الطاهر، رئيس قطاع توزيع الجزئة المصرفية و الفروع ، أن التركيز على فهم احتياجات العملاء، وتقديم مختلف الحلول المالية التي تناسبهم و اتباع اعلي معايير الجودة في تقديم الخدمة المصرفية بمختلف قنوات التوزيع سواء داخل الفروع أو من خلال القنوات الرقمية يعتبر من أهم أولويات البنك التجاري الدولي.

ويأتي هذا الإطلاق لإثراء باقة منتجات الادخار المقدمة لعملاء البنك من الأفراد بمختلف قطاعاتهم، والتي تهدف إلى تعظيم العائد على مدخرات العملاء من خلال تقديم أكبر باقة من المنتجات التي تواكب احتياجات السيولة المختلفة للعملاء سواء قصيرة الأجل كحسابات التوفير والودائع لأجل، أو طويلة الأجل كشهادات الادخار، والتي تصل لفترات 3 و4 و5 و7 و10 سنوات، بدوريات متنوعة لصرف العائد سواء شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو عند الاستحقاق.

البنك التجاري الدولي – مصر CIB يطلق شهادات ادّخار Premium الجديدة بفترات 3 و4 سنوات

الشهادات متاحة للعملاء الأفراد فقط. ويمكن لعملاء CIB الحاليين ربط الشهادات الجديدة Premium عن طريق خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. كما يمكن ربط الشهادة من خلال زيارة فروع CIB، وذلك بالنسبة للعملاء الجدد والحاليين.

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