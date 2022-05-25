سقوط طفل من الدور الثالث ببورسعيد

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - شهدت منطقة عمر بن عبدالعزيز نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد واقعة محزنة ، عقب سقوط طفل من الدور الثالث، وسادت حالة من الفزع الشديد بين الأهالي.

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وتلقت هيئة الإسعاف ببورسعيد بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفل من الدور الثالث، وتعرضه للإصابة ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ، وتم نقل الطفل لمستشفى الزهور المركزي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية.

وكلفت المستشفى فريق طبي من أطباء المخ والأعصاب والجراحة والعظام والعناية المركزة ، للتعامل مع حالة الطفل، والمصاب هو وليد السيد محمد خليل ،وعمره 5 سنوات.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وبالفع تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث.