ثقافة النواب تناقش مشروع قانون موزانة الهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2022\2023..بحضور حسين زين

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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700014/ثقافة-النواب-تناقش-مشروع-قانون-موزانة-الهيئة-الوطنية-للإعلام-للعام-المالي-20222023بحضور-حسين-زين

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، خلال اجتماعها الثاني اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، مشروع قانون بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور الدكتور حسين زين، رئيس الهيئة.

دوت الخليج

تقافة النواب تناقش مشروع قانون موزانة الهيئة الوطنية للإعلام للعام المالي 2022\2023..بحضور حسين زين

وكانت ناقشت اللجنة باجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، مشروع قانون بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة.

موزانة الهيئة الوطنية للإعلام

ومن المقرر أن تناقش اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم، مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الدولة للاعلام ، بحضور رؤساء الهيئات الاعلامية.

و عرض المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مشروع الموازنة واحتياجات الهيئة، مطالبا بزيادة مخصصات بند العلاج الطبى فى الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين.

و اضاف الشوربجي: "فى الباب الأول بند العلاج الطبى للعاملين بالهيئة طلبنا زيادة المبلغ إلى 2.5 مليون جنيه وتم اعتماد مليون و200 ألف جنيه فقط، وكان المبلغ الذى تم صرفه فى السنة المالية 20/21 هو 1.5 مليون جنيه".