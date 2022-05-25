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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700010/بنك-مصر-يقدم-قرض-بـ-500-ألف-جنيه-التقديم-بالبطاقة-فقط

يقدم دوت الخليج تفاصيل قرض بنك مصر بدون ضامن والتقديم يكون ببطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية. وذلك ضمن قروض بنك مصر لدعم عملائه على مستوى الجمهورية، ويكون التقديم في أحد فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف المحافظات، ونوضح تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك مصر.

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