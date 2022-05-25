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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700008/عضو-لجنة-الدفاع-والامن-القومي-تصريحاتك-ضد-أكثر-من-50-مليون-سيدة-مصرية-لن-تمر-مرور-الكرام

صرحت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن تصريحات الأرهابي عمرو واكد ضد نساء مصر، لن تغتفر ولن تمر مرور الكرام، كونه تعرض لاشرف خلق الله، بالقول السفيه ونعتهم بابشع الالفاظ .

دوت الخليج

عضو لجنة الدفاع والامن القومي: اكثر من 50 مليون امراة مصرية لن تغفر لك فعلتك الدنيئة

واضافت امال رزق الله اكثر من 50 مليون امراة مصرية لن تغفر لك فعلتك الدنيئة، وانت خسرت شعبك واهلك وناسح بمصرنا الحبيبة نتاج تغريدتك التى ليس له هدف سوي تجريح الشعب المصرى والنيل من سيدات مصر العظيمات

واكملت عضو لجنة الدفاع والامن الوطني انت مطرد وهارب من مصر، وليس لك الحق التحدث عن الشعب المصري او سيدات مصر، فانت اخواني هارب ولك اجندات اخرى تمول من دول معادية وليس لديك ذرة نخوة او شجاعة.

تصريحات عمرو واكد الأخيرة

طالبت النائبة امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، باتخاذ كل الاجراءات القانونية من جانب الدولة المصرية لملاحقة هذا الارهابي العميل الخائن، وان فعلته لن تمر مرور الكرام وسينال عقابه بالدعوات عليه من اكثر من 50 مليون امراة مصرية بل اكثر من 100 مليون مصري ومصرية.

قانون انشاء بوابة الحج الموحدة

تجدر الإشارة إلى ان، مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، على قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث جاءت التعديلات الجديدة، اتساقاً مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.