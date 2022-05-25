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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700006/هل-سيتخطى-دينا-الشربيني-عمرو-دياب-يثير-الجدل-برفقة-صديقة-نيللي-كريم

أثار الهضبة عمرو دياب ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور له في أحد ظهور برفقة صديقة نيللي كريم.

دوت الخليج ينشر أحدث صور لـ عمرو دياب مع صديقة نيللي كريم

عمرو دياب وصديقة نيللي كريم

ظهر الفنان عمرو دياب في آخر ظهور له داخل حفل زفاف نجل رجل الأعمال نجيب ساويرس في عدد من الصور برفقة الفنانة نيللي كرين وزوجها هشام عاشور وصديقة نيللي كريم التي تدعى إنجي.

وأثارت هذه الصور فضول الجمهور ومحبيه وظهرت التساؤلات حول ارتباط عمرو دياب بصديقة نيللي كريم “إنجي” والتي تعمل مصممة الأزياء، بعد ظهورهما معا في حفل زفاف أنسي ساويرس أمس الثلاثاء.

ومن جانبها شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها وجمهورها بنشرها صورة تجمعها بزوجها هشام عاشور وعمرو دياب وصديقتها إنجي، عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

عمرو دياب حفل زفاف نجل نجيب ساويرس

وظهرت التساؤلات عن وجود علاقة بين صديقة نيللي كريم وعمرو دياب بعد أن نشرت الأولى وهي "إنجي"، صورة تجمعها مع الهضبة عمرو دياب بمفردهما دون نيللي كريم وزوجها، عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق على الصورة قائلة: "الأسطورة".

يشار أن عمرو دياب كان قد أحيا حفل زفاف أنسي ساويرس، نجل رجل الأعمال نجيب ساويرس أمس الثلاثاء في منطقة الصوت والضوء أمام الأهرامات في الجيزة، بحضور عدد من النجوم ورجال الأعمال والمشاهير والشخصيات العامة ولاعبي الكرة.

وكانت آخر الحفلات التي أحياها عمرو دياب في التجمع قبل يومين والتي شهدت غنائه أحدث أعماله والتي تحمل اسم “اللي يمشي يمشي” التي طرحها قبل أيام قليلة وحقق بها نسب استماع عالية عبر منصة أنغامي.

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وكانت قد تصدرت أغنية "اللي يمشي يمشي" قوائم الأعلى استماعا بتطبيق أنغامي والأغنية من كلمات تامر حسين ، ألحان مدين ، توزيع توما وتعد ثاني أغنيات الهضبة في صيف 2022 بعد أن طرح في عيد الفطر أغنية "هتدلع".