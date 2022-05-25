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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699999/حل-مشكلة-إنشاء-المدرسة-الإعدادية-والثانوية-بعزبة-الصعايدة-ببنى-سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، بسرعة اتخاذ ما يلزم لتذليل المعوقات الخاصة بتسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية ، والتي تم التبرع بها من قبل أحد أهالي عزبة الصعايدة التابعة لقرية مازروة بسمسطا، بغرض إنشاء مدرسة إعدادي وثانوي عليها تخدم المجلس القروي بأكمله

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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة ، في إطار القانون والمتاح من إمكانيات ، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين ، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ

أحد المواطنين من عزبة الصعايدة

حيث استمع غنيم للشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين من عزبة الصعايدة ، يلتمس فيها حل مشكلة وجود عامود كهرباء ( جهد متوسط) بقطعة أرض 18 قيراطاً ، التي تم التبرع بها لإنشاء مدرسة ثانوي وإعدادي عليها ، لخدمة المجلس القروي ، حيث يمثل وجود العامود مشكلة تعوق استلام هيئة الأبنية التعليمية للأرض المتبرع بها لإنشاء المدرسة

تسليم هيئة الأبنية التعليمية

كما كلف غنيم رئيس الوحدة المحلية ، بمتابعة الحلول المتفق عليها، حتى يتم تسليم هيئة الأبنية التعليمية بمحضر استلام، موجهاً بالتنسيق مع الهيئة ، لإنهاء إجراءات الاستفادة من قطعة الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية

وشهد اللقاء المفتوح حضور ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، المهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء بني سويف، و مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة