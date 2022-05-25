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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700009/موعد-نتيجة-قرعة-الحج-السياحي-2022-وطريقة-الاستعلام-بالاسم-والرقم-القومي

أعلنت وزارة السياحة والآثار في 10 مايو 2022 الماضي، فتح باب التقدم للراغبين في تأدية مناسك الحج السياحي لعام 2022، حتى يوم الجمعة 20 مايو 2022، والتي أصدرت قرارًا بعد ذلك بمد فترة التسجيل حتى يوم الإثنين 23 مايو؛ حرصًا منها على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتسجيل وأداء فريضة الحج لعام 1443هـ / 2022م.

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ضوابط الحج السياحي 2022 في مصر

حددت اللجنة العليا للعمرة والحج، عدة ضوابط وشروط يجب الالتزام بها عند التقدم لموسم الحج السياحي 2022، وهي:

- أن يكون المتقدم للحج السياحي 2022، لم يسبق له التقدم لأي جهة أخرى منظمة للحج مثل حج الداخلية أو حج وزارة التضامن، ويجب على شركات السياحة المنظمة للحج التأكد من ذلك.

- أن لا يتجاوز عمر المتقدم للحج السياحي 65 عامًا.

- الالتزام بالضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية ونظيرتها السعودية، فيما يتعلق بالحصول على كافة جرعات اللقاح لفيروس كورونا.

- التأكد من حصول المسافر للحج السياحي على كافة الأوراق والاشتراطات الصحية حتي يسمح له بالسفر.

- إجراء المسافرين لمسحة قبل السفر بحد أقصى 72 ساعة، وأن يكون حاصلًا على شهادة رسمية من جهة المخصصة تفيد بحصوله على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

أسعار الحج السياحي 2022 في مصر

أوضحت لجنة السياحة والطيران في وقت سابق، أن سيكون هناك 5 مستويات للحج السياحي هذا العام من جانب شركات السياحة، حيث ينقسم الحج الاقتصادي أو السياحي إلى 3 مستويات، والحج 5 نجوم إلى مستويين بالأسعار التالية:

الحج السياحي أو الاقتصادي 2022

- المستوى الأول: ويسمى بالمستوى «أ»، وتصل سعر الرحلة به إلى 92500 ألف جنيه بخلاف تذاكر الطيران.

- المستوى الثاني: ويسمى بالمستوى «ب»، وتصل سعر الرحلة به إلى 87500 ألف جنيه، بخلاف تذاكر الطيران.

- المستوى الثالث: ويسمى بالمستوى «ج»، وتصل سعر الرحلة به إلى 82500 ألف جنيه، بخلاف تذاكر الطيران.

الحج 5 نجوم

ينقسم الحج السياحي 5 نجوم إلى مستويين

- المستوى الأول يصل سعره إلى 177500 ألف جنيه، غير شامل تذاكر الطيران.

- المستوى الثاني يصل سعره إلى 157500 ألف جنيه، غير شامل تذاكر الطيران.

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

صرّح أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، أن تم تأجيل موعد إجراء قرعة الحج السياحي التي كان من المقرر أن إجراءاها اليوم الأربعاء 25 مايو؛ نظرًا لمد فترة التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من 20 مايو إلى 23 مايو، الأمر الذي تطلب بالتبعية تأجيل موعد إجراء القرعة.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي للشركات، يوم الإثنين المقبل 30 مايو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

وفرت بوابة الحج المصرية، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2022، عن طريق الرقم القومي لمعرفة الفائزين بقرعة الحج السياحي عن طريق الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الحج المصرية لمعرفة نتيجة قرعة الحج السياحي.

2- اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.

3- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع.

4- سيقوم الموقع بإظهار الاسم ونوع الحج والمحافظة وحالة القبول أو الرفض.