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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /700005/الآن-رابط-بوابة-الأزهر-الإلكترونية-للنتائج-2022-نتيجة-الشهادة-الاعدادية

ارتفعت مؤشرات البحث مؤخرًا للاستعلام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية.

دوت الخليج

وأعلن الأزهر الشريف أن طلاب الصف الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحانات في مواد القرآن الكريم، والتربية الدينية، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في مواد الفقه، واللغة العربية (ورقة أولى).

وعلى جانب آخر، يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الامتحان في مادة الفقه، هذا ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أية شكوى تخص الامتحانات.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية

وأعلن الأزهر الشريف، أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 200، كذلك الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022، خلال هذا الشهر, وذلك بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات، والانتهاء من عمليات رصد الدرجات.

وبالتزامن مع تزايد مؤشرات البحث للاستعلام عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية والايتدائية، ينشر موقع دوت الخليج طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية للتعليم الأزهري.

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية 2022، من خلال موقع الازهر الشريف وموقع البوابة الإلكترونية للأزهر، وموقع الأزهر التعليمي من خلال الرابط التالي حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس واسم الطالب فور ظهور النتيجة.

وكان قد تم خلال التيرم الأول نشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022.

قطاع المعاهد الأزهرية 2022

ومن جانبه، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والقيام بعمليات مراجعة ورصد الدرجات، يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الازهري 2022 ونتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الثاني على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها مباشرة.

إنتهاء التقدم لامتحانات الدور الثاني يوم 31 مايو الجاري

في سياق متصل، أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات عن انتهاء التقدم لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 للطلاب الذين يدرسون بالخارج يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو، والتي كانت قد انطلقت يوم 11 مايو.

وكانت قد انطلقت صباح الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من مايو ٢٠٢٢م امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

رابط الاستعلام عن أرقام جوس شهادة الثانوية الأزهرية 2022

وينشر موقع دوت الخليج رابط بوابة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب شهادة الثانوية الأزهرية، والذي أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية، أمس الثلاثاء.

ويمكن لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية الحصول على أرقام جلوس أداء امتحانات الشهادة الثانوية وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر والحصول عليه عبر الرابط التالي.