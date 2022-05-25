لكنها فخر مصر.. ميار شريف تنسحب من رولان جاروس بسبب الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:29 مساءً - أعلنت ميار شريف لاعبة منتخب التنس، انسحابها من بطولة رولان جاروس المفتوحة إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى، بسبب الإصابة، بعد وصولها إلى الدور الثانى فى البطولة .

وتعرضت لاعبة التنس المصرية ميار شريف لإصابة قوية خلال مشاركتها فى بطولة رولان جاروس، أدت إلى انسحابها من البطولة.

وتمكنت ميار شريف من الوصول إلى الدور الثانى ببطولة رولان جاروس المفتوحة إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى، حيث ضربت موعداً مع المصنفة الـ25 عالميًا السلوفينية تامارا زيدانسيك قبل أن تتعرض للإصابة.

ميار شريف نجحت فى تحقيق إنجاز تاريخى بعد تأهلها إلى الدور الثانى ببطولة رولان جاروس المفتوحة، لتصبح أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور، وفازت ميار فى الدور الأول على الأوكرانية مارتا كوستياك بنتيجة مجموعتين دون رد؛ لتتأهل لدور الـ64.

ميار شريف وصلت مؤخرًا إلى التصنيف العالمى رقم 49، وهو أعلى تصنيف وصلت إليه البطلة المصرية فى تاريخ مسيرتها مع عالم التنس للمحترفات.