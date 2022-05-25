مفيد فوزي بخير: خرج من المستشفى وحالته تحسنت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:29 مساءً - قالت الإعلامية والكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى، إن والدها عاد إلى منزله وما زال يتلقى العلاج، بعد احتجازه في الرعاية المركزة لمدة أيام كان يعانى من حالة إعياء شديدة بحسب تشخيص الأطباء، مشيرة إلى أنه في حال أفضل الآن، وتشكر كل من حاول التواصل معها.

وقالت حنان مفيد فوزى: إنها توجه الشكر بشكل خاص إلى الفنانة "نهال عنبر" لإنقاذها والدها ونقله للمستشفى على وجه السرعة، علماً بأن والدها الإعلامى الكبير ليس له علاقة بنقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن والدها استنجد بـ نهال، لأنها جارته ويسكنان بجوار بعضهما، حيث تصرف والدى بشكل عملى، خاصة أنني أقطن في منطقة بعيدة عنه للغاية وصعوبة الطرق قد تعرقل الوصول إليه بسرعة، ولذلك استنجد بنهال وبالفعل استقدمت عربة إسعاف ونقلته للمستشفى يوم الأحد الماضى.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة، وظل يتلقى العلاج لمدة 3 أيام بها.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.