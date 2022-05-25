شكري يعقد جلسة مباحثات مع نظيرته الجنوب إفريقية في ختام أعمال اللجنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:28 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الأربعاء/ جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية مع الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك في ختام أعمال اللجنة المشتركة.

وبحث الجانبان العلاقات التي تربط بين البلدين وسبل تطويرها في شتي المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

وكانت اللجنة المشتركة قد ناقشت على مستوى كبار المسئولين تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية، وكذلك بذل الجهود لتعظيم فرص الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات في مجال علوم الفضاء والمكتبات والنقل والثقافة.

كما بحث ممثلو الوزارات المختلفة سبل التعاون بين البلدين في المجالات التي تخدم التنمية والتقدم في كل من مصر وجنوب إفريقيا والاستفادة من الخبرات المتبادلة وبناء القدرات والتدريب بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الفني والتقني وتحقيق أكبر استفادة ممكنة مما تملكه البلدان من إمكانيات بشرية وطبيعية وفنية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الدولية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التهديدات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية وخاصة مسألة نقص الغذاء والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها العديد من المناطق حول العالم.