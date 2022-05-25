الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بتحويل مدينة طابا إلى مركز ومدينة فصلًا عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 03:28 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1786 لسنة 2022، بتحويل مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء إلى مركز ومدينة، فصلاً عن نطاق الوحدة المحلية لمركز نويبع.

ونشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم القرار الذي تضمن أنه يشمل نطاق مركز ومدينة طابا التالي: مدينة طابا "عاصمة المركز"، والوحدة المحلية لقرية (رأس النقب)، وقرية المراخ.

وجاء في المادة الثانية من القرار بأن يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ليصبح على النحو التالي: مدينة نويبع (عاصمة المركز)، والوحدة المحلية لقرى ( واسط - الشيخ عطية - المزينة ) .