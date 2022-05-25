انت الان تتابع تفاصيل خبر بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة..إعلام النواب تناقش مشروع قانون موزانة الهيئة للعام المالي 2022\2023 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700003/بحضور-رئيس-الهيئة-الوطنية-للصحافةإعلام-النواب-تناقش-مشروع-قانون-موزانة-الهيئة-للعام-المالي-20222023

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة.

دوت الخليج

ومن المقرر أن تناقش اللجنة ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023، فيما يخص المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الدولة للاعلام ، بحضور رؤساء الهيئات الاعلامية محلية.

هذا ووافقت لجنه النقل علي الموازنه الخاصه بديوان عام وزارة النقل والتي للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ،وصلت الي ٤٢،٠٦٢،٠٠٠مليون جنيه ، ووصلت الخطة الاستثمارية ٥٠،٠٤٤،٠٠٠ للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

واشاد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، بموازنه ديوان عام وزارة النقل ، بتحقيقها فائض وزيادة في الارادات بنسبه ٢٠٪؜ متمنيا ان تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة ، موضحا ان دور النواب عن الشعب، وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطه التنفيذيه وليس المراقبه فقط ، واللجنه تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذيه ، ونحن داعمين للحكومه والجميع يعمل من اجل مصلحه المواطن المصري .