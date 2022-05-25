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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /700002/وفاة-الطفل-أيوب-بالإسكندرية-بسبب-إهمال-طبي

خيمت حالة من الحزن على محافظة الإسكندرية، عقب وفاة طفل صغير لم يتجاوز عمره العامين ويدعى أيوب أيمن عبد الستار، وهو الطفل الوحيد لأسرته، وتوفي في مركز لعلاج القلب والصدر بالإسكندرية، بعد إجراء منظار له يوم 22 مايو الجاري، وحررت أسرته محضرا بالواقعة بقسم شرطة الرمل برقم 2840\2022.

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أكدت هدير الرفاعي، والدة الطفل، أن ابنها توفي في مركز لعلاج الصدر والقلب بالإسكندرية، بعد إجراء منظار للكبار وليس للأطفال، موضحة عدم تجهيز المستشفى بالإمكانيات اللازمة، وقيام الأطباء فيها بإنعاش قلب طفلها عن طريق الأيدي دون استخدام الأجهزة الحديثة.

والدة الطفل تطالب بإغلاق المستشفى

وتابعت والدة الطفل في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنهم أدخلوا طفلها إلى العملية بدون إشاعة أو تحاليل أو تأكد من وجود شيء بداخله، حيث أن الطبيب أقنعها أن "أيوب" ابتلع قطعة حلوى "مكسرات" تسببت في تعبه ويجري إجراء منظار له، إلا أنه لم يجد ذلك خلال العملية: “ملقوش أي حاجه لما دخلوا أول منظار فقالوا يحللوا الفلوس ويدخلوا منظار تاني، وبعدها مطلعوش يطمنوا قلبي ولا حتى يتكلموا معايا رمولي ابني في الأوضة، ومدخلونيش أشوفه جوة العملية، بعد ما قتلوه طلعوه من باب تاني ودخلوه أوضة.

وأضافت: «أنا احتسبت أيوب عند الله، بس هاتوا حق ابني»، مطالبة بمحاسبة المتسبب في ذلك وغلق المستشفى نظراً لكونه غير مجهز بجهاز المنظار أو جهاز الإنعاش، على حد قولها.