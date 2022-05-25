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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699998/ثنائي-النادي-الأهلي-يواصلون-برنامجهما-التأهيلي-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث أدى أكرم توفيق بعض التدريبات العلاجية في أطار برنامجه للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها في وقت سابق، وخاض اللاعب فقرات بدنية في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه بالجري حول ملعب التتش.

بينما يواصل بدر بانون لاعب الفريق أداء برنامج التأهيل البدني لتجهيزه للمباريات، بعد التعافي من آثار الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

قلب النادي الأهلي تأخره أمام إنبي إلى فوز غالي ومثير، في الوقت بدل الضائع، وذلك عن طريق علي معلول، في الدقيقة الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للأهلي.

وأحرز هدف إنبي مصطفى شلبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76، سجلها لاعب الفريق البترولي بكل نجاح لعد أن مرت الكرة من أعلى الحائط البشري للأهلي، لتسكن على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة للأهلي على التوالي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالدوري العام، حيث هُزم من المصري وتعادل مع كلا من: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

تشكيل الأهلي

جاء تشكيل الأهلي الذي دخل به اللقاء كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، محمد مجدي "أفشة".

وسط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

وفي الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي، محمود متولي، محمود وحيد، محمد فخري، محمد خليفة، زياد طارق، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، حسام حسن.