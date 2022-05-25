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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699995/أشرف-زكي-عن-عمرو-واكد-لا-يشرفنا-وجود-أمثال-هؤلاء-في-نقابتنا-العريقة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان جديد خاص بأزمة عمرو واكد الأخيرة التي تسببت في غضب الكثير من المصريين والنساء منذ أيام قليلة.

دوت الخليج يرصد بيان نقابة المهن التمثيلية عن عمرو واكد

عمرو واكد نقابة المهن التمثيلية

قال الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان جديد أصدرته النقابة منذ قليل عن عمرو واكد، إنه ليس عضوًا في نقابة المهن التمثيلية وتم شطبه منذ سنوات ولا تجمعه أي صلة بالنقابة على الإطلاق.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “لا يشرفنا وجود أمثال هؤلاء في نقابتنا العريقة، ونساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام”، ويأتي ذلك بعد نشر عمرو واكد تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر أثارت غضب الكثيرين.

وتسببت هذه التغريدة في هجوم من المصريين متهمين إنه أساء لنساء مصر وظهرت مطالبات عديدة بمحاسبته دوليا، خاصة أنه يعيش في الخارج، ودائم الهجوم على الشعب المصري بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أزمة عمرو واكد

كانت قد أثارت تغريدة عمرو واكد ضجة وجدلا كبيرًا التي نشرها بشأن سيدات مصر، ومن جانبه الإعلامي عمرو أديب كان قد علق على الأمر وقال: “حاولوا يقولوا إن عمرو واكد لما كتب التغريدة القذرة كان سكران، للأسف أنا متأكد ألف في المية أن عمرو واكد مكنش سكران”.

وأضاف: “وإن عمرو وصل لمرحلة من الكره لهذا البلد بتخليه غير متزن”، وأشار إلى أنه أساء لـ أعراض المصريين، واستكمل كلامه قائلًا: “وأنا بس بقولك خبر يا عمرو أنت توفيت، وأظن دي عملية انتحار واضحة، أنت ليس لك مكان لا برا ولا جوا أنا رأيي إنك الليلة دي تشوفلك قزازة فودكا أو تيكيلا أو ترمي نفسك من الشباك، أنت انتهيت”.

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وفي السياق نفسه، كانت أمل عبد المنعم، مدير شكاوى المجلس القومي للمرأة هاجمت عمر واكد بسبب تغريدته ضد نساء مصر، وأكدت أن المجلس القومي للمرأة سيدافع عن كرامة المرأة المصرية بكل قوة وذلك في تصريحات تلفزيوني لها، وطالبت أيضًا بوقف حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.