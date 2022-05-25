انت الان تتابع تفاصيل خبر غدًا.. طقس حار على محافظات مصر والقاهرة تسجل 34 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699994/غدا-طقس-حار-على-محافظات-مصر-والقاهرة-تسجل-34

تشهد البلاد غدًا الخميس، موجة من الطقس الحار، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

دوت الخليج

توقعات الحالة الجوية في مصر غدًا الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تكون شبورة مائية مع وجود نشاط للرياح وجو مشمس على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تسود الشبورة مع جو غائم جزئيًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما عن البحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 34 21

- الأسكندرية 28 19

- طنطا 33 19

- دمنهور 30 18

- مرسى مطروح 27 16

- السلوم 27 17

- سيوة 35 18

- بور سعيد 28 20

- الزقازيق 34 20

- الإسماعيلية 34 18

- السويس 33 20

- رفح 27 18

- نوبيع 36 23

- كاترين 28 12

- شرم الشيخ 36 25

- الغردقة 36 26

- الفيوم 35 21

- المنيا 36 20

- أسيوط 36 20

- الأقصر 38 23

- أسوان 39 24

- الوادي الجديد 38 23

- حلايب 31 23

- شلاتين 35 24