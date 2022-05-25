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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699993/صوامع-وشون-القليوبية-تستقبل-120-ألف-طن-قمح منذ-بدء-موسم-التوريد

أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، عن استمرار حصاد القمح بمراكز وقرى المحافظة، وجرى الانتهاء من حصاد 46600 فدان قمح من إجمالي 50 ألفا و145 فدان.

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وأوضح زايد أن منذ بداية الحصاد وعملية توريد القمح للصوامع والشون ونقاط التجميع بالمحافظة ، تم توريد حتى الآن 119505 طن قمح للصوامع والشون من المزارعين .

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ، أن المحافظة تهتم اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح هذا العام، وكثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، وحث المزارعين على توريد القمح ،وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء عملية التوريد، وصرف مستحقاتهم المادية.

مناشدة المزارعين

ومن ناحيته أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عقد اجتماع مع المزارعين بحقولهم لحثهم على توريد القمح في المواعيد المحددة، والإشادة بدورهم الوطني في الوقوف بجانب بلدهم، لتفادي حدوث أزمة في كميات القمح هذا العام،لأن القمح المحصول الاستراتيجي الأهم لأي دولة.

وتابع المحافظ أنه تم التأكيد على المزارعين على أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، موجها بالتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى مراكز المحافظة، لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمام المزارعين أثناء عملية التوريد.