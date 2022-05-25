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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699992/وكيل-أفريقية-النواب-الإختفال-بـ-يوم-أفريقيا-يمثل-ذكرى-تاريخية-عظيمة-لتعزيز-الوحدة-والتعاون-بين-شعوب-القارة

هنأ النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، جميع شعوب القارة الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بـ “يوم إفريقيا”، مؤكدا أن هذا اليوم يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول القارة السمراء.

تحيامصر

الاحتفال بيوم افريقيا

وأكد وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فى تصريخات للمحررين البرلمانيين، أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، ولتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة السمراء لسنوات طويلة.

الرئيس السيسي وتنمية افريقيا

وقال هندي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية، يحرص على دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع كل الدول الافريقية فى مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، فضلا عن توجيهاته بضرورة نقل التجربة المصرية فى النهضة والبناء والتنمية للقارة السمراء، حتي ينعم شعوبها وأبنائها بالرخاء.

وتابع النائب عمرو هندي، أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتواجد المصري بالقارة السمراء، من خلال زيادة الاستثمارات المصرية ودعم الصادرات ونفاذها إلى الأسواق فى مختلف بلدان القارة، فضلا عن الاستثمارات فى بناء البشر من خلال انشاء جامعات مصرية فى افريقيا، أو ارسال بعثات من الأزهر الشريف، والمبادرات الصحية.

وكان الرئيس السيسي، هنأ جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، عبر حيابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا ان هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا.

وأكد أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها. وأضاف،” وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة.. نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار”.